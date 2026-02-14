Primavera, Benevento ko: vittoria del Catanzaro in pieno recupero all'Avellola Successo dei calabresi in casa dei giallorossi: decisiva una rete di Tassoni

Benevento-Catanzaro 2-3

Benevento: Mandato; Nonga, Manuzzi, Del Gaudio, D'Ambrosio (9'st Milucci), Formicola, Kwete, Scalici (32'st Borrelli), Soprano, Giugliano, Grilli (18'st Miranda).

A disp.: Suppa, Colella, Paolini, Squillante, Martello, Scarpitella, Cerbone. All.: De Angelis

Catanzaro: Madia; Simeone (39'st De Luca), Lucito, Vascotto (1'st Federico), De Luca, Tassoni, Gatto, Panuccio, Ciani (15'st Samaritani), Gjoka (32'st Saitta), Pierluigi (39'st De Oliveira). A disp.: Graci, Celi, Misiano, Distante, Aloisio, Fiorentino, Vella. All.: Costantino

Arbitro: Antonuccio di Roma 1. Assistenti: Di Muzio e Panebarca di Foggia

Marcatori: 1'st Gjoka (C), 26'st Giugliano (B), 30'st Gatto (C), 42'st Soprano (B), 47'st Tassoni (C)

Note: Espulsi dopo il triplice fischio Nona e Tassoni

Sconfitta casalinga per la Primavera del Benevento, nel match disputato contro il Catanzaro. Dopo che il primo tempo era terminato sullo 0-0, gli ospiti nella ripresa si sono portati subito in vantaggio con Gioja. Il Benevento ha pareggiato al 26' grazie a un calcio di rigore di Giugliano, ma quattro minuti dopo è arrivato il pareggio calabrese di Gatto. Le speranze sannite si sono riaccese al 42', con la marcatura di Soprano che ha portato il punteggio di 2-2. Ma nel pieno recupero, una conclusione dalla distanza di Tassoni ha punito Mandato, costringendo la Strega alla sconfitta. Nella prossima giornata, la squadra di De Angelis sarà impegnata sul campo del Cosenza.