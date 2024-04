Turismo: ad aprile Benevento meta di gruppi organizzati e studenti Buon riscontro: restano criticità legate al numero di presenze che è possibile ospitare

“Un week end importante sotto il profilo turistico con gruppi organizzati provenienti da Formia e da Bari per la visita ai siti museali della città”.

Conferma il buon trend del periodo il presidente della pro loco Samnium Giuseppe Petito chiarendo che il capoluogo sannita è sempre più spesso meta di scolaresche impegnate in viaggi d'istruzione e turisti in gruppi organizzati.

“Il mese di aprile è tradizionalmente dedicato alle scuole e anche quest'anno stiamo registrando un buon risultato – conferma Petito - con tante prenotazioni e studenti che visitano il Sannio dal napoletano, dal salernitano e dalla Puglia. Si tratta di un'affluenza importante circa 300 ragazzi che si alterneranno durante la settimana”.

La criticità riguarda invece la possibilità di ospitare grandi gruppi “Alternanza necessaria – prosegue Petito – perché restano i problemi di capienza. Poche, infatti, le strutture alberghiere che possono ospitare quel numero di presenze”.

Non solo durante la settimana il Sannio sarà meta per gli studenti anche nel prossimo fine settimana “Aspettiamo un gruppo di duecento ragazzi che alloggeranno, però, a Telese Terme”.

Cambiano, infine, anche i percorsi delle visite. “Gli itinerari hanno subito lievi modifiche. Oltre alla città di Benevento gli studenti fanno sempre più spesso tappa a Sant'Agata dei Goti e ad Altilia. Si tratta in ogni caso di offrire un mix che comunque valorizza il Sannio”.

Infine una nota per la gestione dell'info point di Piazza Cardinal pacca che attende a breve il taglio del nastro. “Svolgiamo on line un servizio simile e abbiamo manifestato la nostra disponibilità al Comune – chiarisce Petito -. Ovviamente parteciperemo dunque al bando pubblico che sarà indetto per la struttura”.