Stop acqua, Mastella: domani dovrebbe tornare Il sindaco annuncia: condotta sistemata, ora necessari tempi tecnici

"Condotta sistemata. Ora occorrono i tempi tecnici ma per domattina l’acqua dovrebbe tornare".

Così in un post su facebook il sindaco di Benevento, Clemente Mastella aggiorna la città riguardo all'improvviso stop idrico che si è verificato per un guasto sulla condotta regionale Torano Biferno sul cantiere dell'Alta Velocità e che ha lasciato la città a secco.

E infatti in un aggiornamento di poche ore fa la Gesesa aveva comunicato "Le squadre della Regione Campania sono all’opera per l’esecuzione dei lavori di riparazione della condotta idrica. I lavori andranno avanti per tutta la sera e la notte. Gesesa resterà attiva con tutto il personale operativo disponibile per garantire l’immediato ripristino dell’erogazione appena possibile".

Poi il sindaco prosegue "Diverse persone mi scrivono con tono ironico chiedendomi dei miasmi. Lo ripeto per qualche maldicente seriale: il comune, tutti i comuni possono chiedere l’intervento di istituzioni esterne. Ho fatto denuncia in procura, alla forestale ed all’Arpac. Piú di questo non è dato fare".