Guasto sulla condotta Torano-Biferno: via l'acqua a Benevento da stasera Si registrano già diversi disservizi. Stop necessario per consentire i lavori di riparazione

Ancora disagi per l'erogazione idrica a Benevento. A causarli l'improvvisa rottura della condotta regionale Torano-Biferno nel cantiere dell'Alta Velocità, a seguito dei lavori in corso da parte delle ditte interessate.

A comunicarlo alla Gesesa i tecnici della Regione Campania. E dunque l'acqua già manca e si registrano disservizi sparsi (bassa pressione e mancanza d’acqua per tutte le zone della Città di Benevento servita da tale condotta). Alle 19.30 di questa sera purtroppo sarà inevitabile la sospensione idrica per consentire alle squadre della Regione Campania di effettuare la riparazione.

Lo stop fino ad ultimazione dei lavori riguarderà le seguenti zone:

Zona Capodimonte IACP e intero quartiere compresa zona di Ponte Valentino (compreso ASI) fino a contrada Saglieta;

Contrade Coluonni e San Cumano

Contrade Nord (Francavilla, Bonavita, Lammia, Caprarelle, Imperatore, Roseto, Murata, San Chirico, San Domenico, Acquafredda, Cardoni, Ciofani, Capoiazzo, Corvacchini, Camerelle, Pestecchia, Piano Borea, San Francesco, Spezzacatene, Sponsilli ed Olmeri);

Zona Torre Palazzo, San Vitale, Contrada Olivola e Sant’Angelo a Piesco;

Zona San Liberatore e Monteguardia;

Distretto Via Avellino e traverse, via Perasso e traverse, Piazza Risorgimento e traverse, Via Sandro Pertini, Via Domenico Mustilli, Viale dei Rettori e traverse, via Colle Vaccino fino alla rotonda di San Pasquale e traverse, Piazza Castello e la parte alta del Corso Garibaldi (fino a Piazza Federico Torre), Via Annunziata (dalla Rocca dei Rettori a Via Rampa Annunziata inclusa), Piazza Arechi II e traverse, Piazza Piano di Corte (parte destra in direzione Sant’Agostino), Piazza Vari, Via Michelangelo Schipa;

Distretto Viale Atlantici e traverse, Viale Mellusi e traverse, Via Calandra e traverse, Via Pietro Nenni e traverse, Via Tommaso Bucciano e traverse, Via Meomartini e traverse (con via Marco da Benevento) fino a Cretarossa, compreso;

Distretto Pacevecchia (tutta la zona), Via F. Rosselli e traverse, Via Cifaldi e traverse, Via Alfredo Paolella, Viale Aldo Moro e traverse, Via A. Gramsci e traverse, Via Pacevecchia e traverse, fino a contrada Ponte delle Tavole, compreso;

Via P. Da Colle Vaccino e traverse, fino alla rotonda dell’ASIA; lato destro(lato ASIA) di via Ponticelli comprese Traverse e tutta Via Ponticelli a salire entrambi i lati.

Si precisa che per le contrade di Cancelleria e Piano Cappelle, solo in caso di consumi ordinari, l’erogazione è garantita dalla capacità di compenso del serbatoio “Cancelleria”.

"Inaccettabile" il commento del sindaco Mastella sulla vicenda.