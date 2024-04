Benevento: laurea honoris causa a Gigi D'Alessio e Enzo Avitabile Le assegna il Conservatorio Nicola Sala. Per D'Alessio cerimonia il 30 aprile

Il Conservatorio di Benevento annuncia l'imminente conferimento di due prestigiose Lauree Honoris Causa.

La prima sarà assegnata al cantautore Gigi D'Alessio, insignito in virtù del suo contributo alla disciplina Pop per Songwriting. La cerimonia avrà luogo martedì 30 aprile presso il Teatro Comunale di Benevento, con inizio alle ore 19.

L'ingresso sarà esclusivamente su invito, i biglietti d’invito saranno ritirabili gratuitamente presso il Conservatorio secondo modalità che saranno comunicate nei prossimi giorni.

La seconda Laurea Honoris Causa - come annunciato in occasione del concerto che lo ha visto protagonista al fianco dell'Orchestra del "Nicola Sala" - sarà assegnata al musicista e compositore Enzo Avitabile; la cerimonia di conferimento si svolgerà a metà maggio, in Composizione ed arrangiamento Popular.

Soddisfazione da parte del Direttore Giuseppe Ilario, che ha commentato: "Siamo lieti di offrire riconoscimenti così prestigiosi a Gigi D’Alessio ed Enzo Avitabile, entrambi artisti dalla lunga e brillante carriera. Queste Lauree Honoris Causa testimoniano il nostro impegno, come Conservatorio, nel riconoscere, valorizzare e promuovere la pluralità di linguaggi artistici esistenti nel panorama musicale contemporaneo”. Sulla stessa linea la Presidente Caterina Meglio, che ha aggiunto: “Gigi d’Alessio ed Enzo Avitabile, ciascuno con il proprio stile, hanno saputo conquistare un grande successo grazie alla propria capacità di trasformare emozioni complesse in testi e melodie coinvolgenti. La loro musica ha attraversato confini culturali e linguistici, ispirando un senso di appartenenza e condivisione tra persone di diverse origini e background".