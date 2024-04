A 42 anni dall'uccisione di Delcogliano e Iermano "Un fiore per Aldo e Raffaele" Domani a Benevento commemorazione per le vittime dell'omicidio commesso da Brigate Rosse e camorra

Domani 27 Aprile ricorreranno 42 anni da quella tragica mattina, quando le Brigate Rosse, con un “patto infame” con la camorra, uccisero a Napoli Raffaele Delcogliano ed Aldo Iermano.

Il Coordinamento Provinciale di Libera Benevento, dopo la premiazione dell’ottava edizione del Premio Artistico Letterario, in memoria di Delcogliano e Iermano, tenutasi il 23 Aprile scorso, per la giornata di domani 27 Aprile, ha organizzato un cartellone di iniziative per ricordare il sacrificio dei nostri due concittadini.

“Un fiore per Aldo e Raffaele” aprirà la giornata di domani, alle ore 9, con la prima deposizione dei fiori presso la stele commemorativa nella villa comunale. Durante tutta la giornata, si potrà omaggiare con un fiore la memoria di Delcogliano e Iermano, presso la menzionata stele Questo l’invito che Libera Benevento rivolge a tutte le Istituzioni, associazioni, organizzazioni, movimenti, scuole e cittadini. Un gesto semplice, ma profondamente ricco di significato e gratitudine.

Alle 16:30, sempre nei pressi della stele commemorativa, ci sarà un momento dedicato ai bambini, letture condivise a cura di Nati Per Leggere.

Alle 17 saranno gli alunni dell’ITI Lucarelli di Benevento- Presidio scolastico di Libera “ Delcogliano -Iermano” a portare la loro testimonianza d’impegno civico.

Fiori e pensieri caratterizzeranno l’omaggio degli studenti.

Alle ore 19, presso la Parrocchia SS. Addolorata - Rione Libertà- sarà celebrata una Santa Messa in memoria di Raffaele ed Aldo.

Il giorno seguente, 28 Aprile, alle ore 19:15 l’appuntamento sarà con la comunità parrocchiale di Santa Maria degli Angeli. In particolare nell’adiacente Giardino della Memoria, per un momento di riflessione nel luogo dove ergono alberi piantati in memoria delle vittime innocenti delle mafie del nostro territorio.

In tale circostanza sarà ricordato anche il sacrifico di Tiziano Della Ratta. Il carabiniere di Sant’Agata de Goti ucciso a Maddaloni il 27 Aprile 2013 mentre prestava servizio.