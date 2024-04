Riscaldamenti, c'è l'ordinanza per accenderli fino alla mezzanotte del 5 maggio L'ordinanza del sindaco Mastella dopo il repentino abbassamento delle temperature

Con ordinanza sindacale, il sindaco Clemente Mastella ha disposto la possibilità di accendere gli impianti termici di riscaldamento fino alle ore 24:00 del giorno 5 maggio 2024.

Il Comune di Benevento ricade, infatti, nella zona climatica zona climatica “C”, che prevede il periodo di esercizio degli impianti di riscaldamento per "ore 10 giornaliere dal 15 Novembre al 31 Marzo"; tuttavia l’articolo 5 del dpr numero 74 del 2013 attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici. Tenuto conto dunque del brusco calo delle temperature che stanno determinando in questo periodo un'anomalia climatica, è disposto con effetto immediato e fino alle ore 24 del giorno 05 maggio 2024, l’accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento, prevedendo il funzionamento degli stessi impianti per un limite massimo di esercizio giornaliero di 5 ore, nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 23.00, rispettando l’obbligo di non superare i limiti di temperatura dell’aria interna degli ambienti 18°C+2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20°C +2°C di tolleranza per gli altri edifici; il Sindaco invita altresì i cittadini ad un’azione consapevole nella gestione degli impianti termici, nonché ad un uso razionale delle fonti elettriche in modo da perseguire il maggior risparmio energetico possibile.