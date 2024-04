Benevento: Da domani al 29 il Sannio Consorzio Tutela Vini a Only Wine Il festival dei giovani produttori delle piccole cantine, in programma a Città di Castello, Perugia

Per il secondo anno consecutivo il Sannio Consorzio Tutela Vini parteciperà all’Only Wine, Festival dei giovani produttori delle piccole cantine, in programma a Città di Castello (Perugia) da domani a lunedì prossimo.

All’appuntamento, giunto alla XIesima edizione e che trasformerà per tre giorni la cittadina umbra in “capitale” del vino, hanno aderito ben 142 produttori e 4 consorzi tra cui il Sannio, con un programma che prevede sei Masterclass e diverse aree tematiche, compresa un’area “Extra Wine”, 80 sono i giornalisti accreditati e 100 gli operatori Horeca. Dati ragguardevoli per una manifestazione dedicata ai giovani produttori e alle piccole cantine che, da quest’anno, ospita anche vignaioli esteri provenienti dalla regione dello champagne e da produzioni austriache, slovene, albanesi e svizzere.

Appassionati, cultori e curiosi alla ricerca di una interessante esperienza si ritroveranno nel parco rinascimentale di Palazzo Vitelli a San Egidio, con i suoi 7.000 metri quadri di verde.

C’è molta attesa per i momenti di approfondimento con riferimento al Sannio, come quello della presentazione del progetto ISBAV dedicato alla trasformazione digitale della filiera vitivinicola sannita, e quello di domenica 28 aprile, alle ore 18,30, con la Masterclass sulla Falanghina del Sannio DOC dal tema "La Falanghina - Inconfondibile identità del Sannio", condotta da Francesco Saverio Russo, noto e apprezzato divulgatore della cultura del vino.

Un’ennesima iniziativa del Sannio Consorzio per valorizzare e promuovere un territorio dalle profonde radici culturali e dove i vini hanno i sapori della sua storia millenaria.