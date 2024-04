Concerto per i 410 anni dalla presenza dei Fatebenefratelli a Benevento Martedì 4 giugno il concerto dell'Orchestra da Camera Sirio diretta dal M° Sergio Fanelli

Nel programma delle iniziative organizzate per i 410 anni di presenza dei Fatebenefratelli a Benevento e delle cerimonie in occasione del Sacro Cuore di Gesù, martedì 4 giugno 2024, il Superiore Fra Lorenzo Antonio Gamos, ha organizzato il Concerto dell'Orchestra da Camera Sirio diretta dal M° Sergio Fanelli che si terrà nello splendido scenario della sala congressi “fra Pietro Maria de Giovanni” in viale Principe di Napoli – FBF Benevento.

La dodicesima stagione concertistica dell’Orchestra da Camera “Sirio” prenderà il via lunedì 3 giugno 2024 presso nell’Auditorium Comunale di Apice.

Successivamente, come detto, martedì 4 giugno presso la meravigliosa “Sala Congressi Fra Pietro Maria de Giovanni”dell’Ospedale Fatebenefratelli-Sacro Cuore di Gesù, ed il 27 Giugno in terra Toscana con un concerto presso il prestigioso Teatro “Monni” di Campi Bisenzio , nella città metropolitana di Firenze.

Le esibizioni che avranno inizio tutte alle ore 19.45 prevederanno, tra le altre, musiche di Vivaldi, Bizet, e Weber , eseguite dai giovani allievi del M° Fanelli, sotto l’attenta ed esperta guida del Primo Violino e maestro collaboratore Alba Paradiso, accompagnando il fagottista Piergiorgio Boscaino e il clarinettista Leandro Fanelli nell’esecuzione di brani solistici.

L’intenzione di questo progetto è di consentire a musicisti in erba , ancora impegnati nel percorso di studi, di affacciarsi all’affascinante mondo della musica classica.

Sin dagli esordi, l’Orchestra d’Archi Sirio ha raccolto elogi, sia per la modalità innovativa di portare esperienza pratica nel percorso formativo di allievi musicisti, sia per l’indiscutibile qualità delle esibizioni, raggiunta grazie al costante impegno di tutti i partecipanti al progetto.

L’eccellenza di questa giovane realtà, dall’età media di 14 anni, è testimoniata dalle collaborazioni con affermati musicisti di fama nazionale che prestano volentieri il loro talento come solisti, riconoscendo la valenza dell’iniziativa , e dalla partecipazione a rassegne e concorsi nazionali e internazionali come il Terzo Concorso Internazionale Sant’Alfonso Maria de’ Liguori in Pagani (SA), dove hanno conquistato il primo posto nel 2018 e alla XX edizione del Concorso Nazionale di musica “Flegreo” dove l’Ensemble sannita ha vinto il primo premio e il giovane clarinettista solista Leandro Fanelli si è aggiudicato il premio speciale della giuria come migliore strumentista a fiato.

L’orchestra è attenta anche alle iniziative sociali, come la raccolta fondi effettuata per le popolazioni africane del Benin del 2020.

L’ ideatore di questo progetto, il M° Sergio Fanelli , diplomato con il massimo dei voti in Violino e Viola al Conservatorio di Benevento in Viola e Violino, ha collaborato con i più grandi direttori d’orchestra e compositori famosi - Muti, Giulini, Sinopoli, Ughi, Morricone, ci invita all’ascolto di questa splendida realtà, frutto di tanta passione e sacrificio profuso nella consapevolezza che lo studio di uno strumento musicale in età adolescenziale è fondamentale per la crescita e la formazione della persona.

“Non è detto che tutti questi ragazzi, poi nella vita diventino musicisti” ci dice il M° Fanelli, “ma di certo avranno imparato ad ascoltare gli altri , a non concentrarsi solo loro stessi, a relazionarsi e a fare squadra; cosa non più scontata, in un mondo che va verso relazioni virtuali e tralascia l’importanza del contatto umano.

Suonare davanti ad un pubblico di centinaia di persone, poi, non è una cosa facile e riuscire a vincere l’insicurezza è un traguardo importantissimo per superare le altre sfide che si incontreranno nella vita.”

Accettiamo volentieri l’invito e sostenere questa splendida realtà che quest’anno porterà l’eccellenza Sannita anche al di fuori delle mura amiche facendo tappa nella splendida città d’arte di Firenze – ha concluso il Maestro Fanelli ringraziando per l'ospitalità il Superiore del Fatebenefratelli Fra Lorenzo Antonio Gamos per l'evento del 4 giugno 2024”.