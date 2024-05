Berra autocritico: "Sul gol avremmo dovuto fare meglio" Ma rimane ottimista per il ritorno: "I tifosi ci daranno la spinta che ci serve"

Il gol di Finotto mette sotto accusa una difesa che si è invece disimpegnata bene nel resto della gara. Filippo Berra prova a spiegare cosa è accaduto: “Un gol che purtroppo si può prendere, ma avremmo dovuto lavorare meglio. Voglio rivederlo, perchè ora non sono capace di ricostruire bene l'azione”. Nel complesso la Carrarese ha meritato la vittoria: “Sì, loro sono sembrati più in palla, più vivaci, ma la differenza l'ha fatta anche il campo in sintetico: qui loro hanno fatto tanti punti”.

Ora però c'è la gara di ritorno al Vigorito: “Dobbiamo essere compatti, coi nostri tifosi sugli spalti sarà meglio. E poi sappiamo come rimbalza la palla sul nostro terreno”. Un po' di stanchezza forse si è fatta sentire: “Abbiamo giocato tantissime partite in pochissimo tempo, ma anche in questi giorni non è pesato troppo stare lontano da casa: siamo un bel gruppo, stiamo bene insieme. D'altra parte sapevamo che questi sono play off lunghi e pesanti”. Al ritorno ci si aspetta la rimonta: “I tifosi ci hanno già caricati qui e sono sicuro che domenica ci daranno la spinta che ci serve”.