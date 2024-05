Benevento, i tifosi non mollano mai: il messaggio lanciato alla squadra La spinta degli ultras subito dopo il triplice fischio del match con la Carrarese

I tempi ristretti tra una partita e l'altra dei play off pesa e non poco anche sui tifosi che non fanno mancare mai il proprio sostegno al Benevento. Dopo aver raggiunto Sassari sabato scorso (e Trieste lo scorso 18 maggio), anche questa sera non sono mancati allo Stadio dei Marmi di Carrara. Nonostante la sconfitta maturata nel corso dei novanta minuti, gli ultras hanno chiamato la squadra per rinnovarle il sostegno e tutta la vicinanza in vista della gara di ritorno. Il messaggio è chiaro: "non molliamo, ci devi credere". L'amore incondizionato della tifoseria giallorossa potrà essere una marcia in più, soprattutto al Vigorito. Domenica si prevede una cornice di pubblico importante per cercare di spingere il Benevento alla conquista della finale.