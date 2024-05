Auteri ottimista: "Al ritorno abbiamo la possibilità di cambiare il risultato" Il tecnico rammaricato: "Abbiamo pagato caro un solo errore su palla inattiva"

E' arrivata la prima sconfitta nei play off per il Benevento. Ancora una partita d'attesa, di nuovo una gara giocata prevalentemente in difesa. Questa volta però gli avversari sono riusciti a trovare il gol che è valsa la vittoria. Nulla di irreparabile, sia chiaro, ma certo è che nella gara di ritorno bisognerà battere la Carrarese con due gol di scarto per arrivare in finale. Una vittoria a specchio (ma anche un 2-1 o 3-2) porterebbe ai supplementari e poi eventualmente ai rigori.

Gaetano Auteri non si dice insoddisfatto della prestazione dei suoi: “Complessivamente non abbiamo giocato una brutta partita, loro hanno fatto qualcosa di più in avanti, ma li abbiamo controllati. Purtroppo un solo errore su situazione di palla inattiva ha dato la vittoria ai nostri avversari. E' stata una partita equilibrata, loro solo qualcosa in più nel fraseggio, non abbiamo mai subito situazioni pericolose in ripartenza”.

Auteri rimane ottimista: “Era il primo round noi abbiamo la possibilità di cambiare il risultato al ritorno. Sugli angoli, in fondo, neanche loro sono stati troppo pericolosi, noi un piccolo errore e siamo stati castigati. Non hanno mai preso il sopravvento. Abbiamo un'altra partita, in casa nostra: niente atteggiamenti negativi, perchè la partita è stata equilibrata”.

Prendere gol da palla inattiva è sembrato un problema che andrebbe risolto: “Prestiamo attenzione alle palle inattive – assicura il tecnico - ma capita, ci sono anche gli avversari. Ripartenze loro non ce ne hanno fatte, quasi mai abbiamo rischiato. Potevamo essere più pericolosi in avanti, questo sì. Loro pericolosi soprattutto su quelle palle scagliate lunghe da Bleve”.

Questa volta neanche le sostituzioni hanno portato buone nuove: “Non sempre troviamo la sorpresa nell'uovo. Giocando in casa tante situazioni le possiamo creare. Abbiamo giocato tanti palloni, fraseggiato tanto, a volte siamo usciti pericolosamente, c'è mancata qualcosa negli ultimi 20 metri. Chi è entrato è entrato bene. Resettiamo, questa partita poteva anche finire in parità, ma domenica giocheremo in casa nostra. Avremo altre opportunità: Talia ha fatto il Nardi in maniera strepitosa, così come Agazzi. La squadra ha giocato, nel sostenere il gioco d'attacco possiamo fare meglio. In casa nostra siamo più pericolosi”.