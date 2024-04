Sapori, tradizione e innovazione: la bella idea di cucina di "Albori" La creatura di due giovani, Angels e Michele, che propone piatti ricercati e attenzione ai dettagli

Due ragazzi con i sogni negli occhi, Angels da Barcellona, Michele beneventano. Sogni che dopo varie esperienze di vita all'estero e in altre parti d'Italia si trasformano in Albori, un ristorante con un'idea di cucina decisamente nuova che ha aperto da poco in Via Paolella a Benevento:

“Albori nasce da un'idea che avevamo da tempo: un locale nostro che ci permettesse di esprimere la nostra linea ristorativa. Il nome Albori è legato al ritorno a Benevento, la mia città, le mie origini”.

Tradizione e innovazione, quella che Michele mette ai fornelli, cortesia e coccole, quella che Angels regala agli ospiti.

“Abbiamo l'idea di conservare le nostre tradizioni in cucina – spiega Michele – ma anche mettere nel piatto qualcosa innovativo, dando qualcosa di nuovo”. E poi le coccole di Angels: “Accolgo le persone andandogli incontro sin dall'esterno del ristorante e questo quasi stupisce inizialmente ma poi viene apprezzato”.

E poi una cantina ricercata e un menù che unisce tradizione e spinta innovatrice, come spiega Michele: “Guardiamo anche alle chicche che offre il territorio, c'è ad esempio il prosciutto crudo di Tartaro, di Paduli, che ci ha colpito ed è entrato in menù: cerchiamo di valorizzare il meglio del territorio, ma anche ciò che a nostro avviso non viene valorizzato abbastanza. E poi offriamo al cliente tutto ciò che riusciamo a produrre, dal pane alla pasta alla focaccia, o le salse che risentono molto delle mie esperienze in giro per il mondo. La volontà è trasmettere un'idea di cucina che sia nostra, dove il dettaglio viene valutato attentamente e il bisogno del cliente è messo in primo piano”.

E da “cozze e fagioli” al baccalà fritto in pastella di birra, da “coda e guancia” ai bottoni ripieni di ricotta di bufala e salsiccia di Castelpoto all'atmosfera raffinata ma calda Albori è un'esperienza: tra coccole e sapori.