Ospedale San Pio di Benevento: mamme "in dolce attesa" con il body painting L'iniziativa al corso di accompagnamento alla nascita

La pancia di una donna incinta diventa una tela bianca su cui dipingere, con risultati sorprendenti. La moda di dipingere il ventre si sta diffondendo tra le madri italiane e le future mamme che frequentano il Corso di accompagnamento alla nascita, che si tiene presso il Dipartimento Materno Infantile al secondo piano del Padiglione San Pio, presso l’azienda Ospedaliera San Pio di Benevento.

Nella sala attrezzata per le future mamme, con il supporto di vari professionisti: ginecologi, ostetriche, anestesisti e rianimatori, neonatologi, psicologhe, nutrizionisti è possibile prepararsi ad accogliere i propri neonatie, con consapevolezza e con serenità.

Durante il settimo incontro del Corso di Accompagnamento alla Nascita, le coppie e le ostetriche si sono dilettate con il Body Painting un'esperienza che, negli ultimi tempi, è diventata molto di moda tra le donne in gravidanza.

Si tratta di una tecnica che dipinge e decora la pancia della donna incinta con i disegni che lei preferisce o che la identificano.

Il Body Painting è un modo creativo e intimo, per vivere soprattutto le ultime settimane di attesa. Permette di massaggiare la pancia in gravidanza, perché le pennellate sono come carezze, non solamente movimenti per stendere i colori.

Tutto può essere realizzato, perché alla fantasia non c’è mai limite. Di certo, alcuni dei soggetti preferiti sono: motivi etnici o floreali, cartoni animati, animali, eventi ed elementi delle stagioni, i nomi dei membri della famiglia o dei nascituri.

“Il Corso di Accompagnamento alla Nascita è un valido strumento di informazione per le coppie che attendono l’arrivo di un bambino o di una bambina: ma è anche e soprattutto un momento di condivisione, uno spazio in cui imparare ad accogliere le proprie emozioni, sperimentando il cambiamento. Dipingere il pancione serve anche a familiarizzare con la pancia stessa e prendersi un attimo in più per percepire i movimenti del bambino. Ringrazio tutti i medici ed il personale sanitario impegnato in questo servizio e tutti i cittadini che ci premiano con la loro fiducia” – afferma il Direttore Generale dell’AORN San Pio di Benevento Maria Morgante.