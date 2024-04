Gigi D'Alessio incanta il Comunale: stasera si avvera un altro sogno FOTO - Per il cantautore Laurea honoris causa dal Conservatorio Statale "Nicola Sala" di Benevento

“Di sogni ne ho realizzato anche troppi. Il prossimo sarà quello che vivrò stasera qui”. Con queste parole il cantautore Gigi D'Alessio ha voluto esprimere il ringraziamento per la Laurea honoris causa, conferitagli dal Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" di Benevento in virtù del suo contributo alla disciplina Pop del Songwriting.

Questa sera nel bellissimo Teatro Comunale il cantautore è stato insignito del prestigioso riconoscimento ed ha cantato e suonato proprio con gli studenti del Conservatorio. Teatro Vittorio Emanuele gremito di fan e di ospiti che hanno anche avuto l'occasione di dialogare con Gigi D'Alessio. Un cantautore straordinario che ha studiato presso il Conservatorio di Napoli “quando la musica che si studiava era solo quella classica ed era vietatissimo fare serate pop. Ricordo che una mia professoressa, evidentemente – ha raccontato alla platea - dopo aver saputo di qualche serata fatta nei locali mi chiese: vuoi essere un musicista o un musicante”.

D'Alessio una persona alla mano che non ha mai perso il contatto con la realtà e con le persone a partire dai suoi fan e da chi studia musica come i giovani del Conservatorio.

“Ho scritto tante canzoni attraverso le quali le persone si sono innamorate, lasciate, hanno pianto, hanno riso. Siamo trasportatori di emozioni” ha rimarcato D'Alessio prima di salire sul palco per esibirsi e di ricevere la laurea. Poi un auspicio che mette ancor di più l'accento sul suo carattere: “Il mio vero sogno è quello di vedere gli ospedali vuoti. Il mio prossimo sogno è quello che farò tra un po'”.

Gigi D'Alessio non nasconde la sua emozione per il conferimento: “Un onore. Dopo tanti anni di note, di emozioni, incontri con musicisti, pubblico e con persone che fanno il mio stesso lavoro sono riconoscimenti che fanno bene all'anima. La musica è una cosa seria e bisogna studiare. Sono un lavoratore della musica e non un dottore e sono felice perchè grazie alla nostra musica diamo lavoro a tantissime persone”.

Soddisfazione è stata espressa dal direttore Giuseppe Ilario, che ha commentato: "Siamo lieti di offrire un così prestigioso riconoscimento a Gigi D’Alessio, artista dalla lunga e brillante carriera. Questo conferimento testimonia il nostro impegno, come Conservatorio, nel riconoscere, valorizzare e promuovere la pluralità di linguaggi artistici esistenti nel panorama musicale contemporaneo”.

Sulla stessa linea la presidente Caterina Meglio, che ha aggiunto: “Gigi d’Alessio ha saputo conquistare un successo internazionale grazie alla sua capacità di trasformare emozioni complesse in testi e melodie coinvolgenti. La sua musica ha attraversato confini culturali e linguistici, ispirando un senso di appartenenza e condivisione tra persone di diverse origini e background".

In sala numerose autorità. A portare il saluto della città, il sindaco Clemente Mastella che ha ricordato il lato umano di D'Alessio oltre che quello professionale: “Una persona amica da tantissimi anni. Una persona sensibile non solo a livello musicale. Ho un ricordo bello di Gigi: durante un momento non felice e non facile per la mia famiglia e la nostra vicenda politica, io e mia moglie Sandra arrivammo in ritardo ad un durante un concerto. Lui quando ci vide si fermò ed esclamò: Sandra non mollare mai...”.

E sulla possibilità di una tappa beneventana per il suoi tour Mastella non lo esclude: "vediamo, nulla è impossibile”.