Pronto soccorso Sant'Agata. Il sindaco Riccio: attività h24 garantita "Spero che il cordiale e concreto incontro di ieri possa rappresentare l’inizio di una nuova fase"

Dopo seguito dell’incontro di ieri 7 maggio con il direttore generale dell'Azienda Ospedaliera San Pio, Maria Morgante, il sindaco della città di Sant’Agata de’Goti, Salvatore Riccio, rassicura i suoi concittadini circa le sorti del pronto soccorso dell'ospedale saticulano che serve l'intera Valle Caudina.

“Prendo atto - scrive in una nota il primo cittadino - dell’impegno generale della dottoressa Morgante per garantire attività di Emergenza Urgenza dell’AORN San Pio ed in particolare la copertura dei turni h24 presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “de’Liguori” di Sant’Agata de’ Goti, che resterà operativo, con la preziosa collaborazione dei dirigenti medici attualmente in servizio.

Consapevoli delle difficoltà che la direzione aziendale ha sottolineato per quanto riguarda il reclutamento di nuovo personale, situazione critica che coinvolge l’intero territorio nazionale, continueremo a lavorare insieme ai colleghi sindaci, ai vertici aziendali, a tutte le autorità ed alle istituzioni preposte, affinché si attui definitivamente ed in toto quanto previsto dal decreto 41/2019 per l’ospedale di Sant’Agata de’ Goti e per la sanità sannita.

Spero che il cordiale e concreto incontro di ieri, che si è svolto in un clima sereno e propositivo e di sincera collaborazione istituzionale, come evidenziato da tutti i partecipanti, possa rappresentare l’inizio di una nuova fase di lavoro, condiviso ed organico, per garantire servizi sanitari efficienti, sia nelle attività di emergenza-urgenza che in altri comparti ed unità specialistiche, necessari per soddisfare le esigenze ed i bisogni di un vasto territorio e dei suoi numerosissimi abitanti ai quali vanno garantiti il diritto alla salute e la certezza delle cure”.