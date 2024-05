Al Teatro Romano nuovo appuntamento tra arte e benessere Due domeniche dedicate a yoga e pilates

L’Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento in collaborazione con il Centro Studi Carmen Castiello domenica 12 maggio 2024 proporranno il secondo appuntamento del progetto Arte e Benessere (laboratori di danza). Il progetto prevede tre domeniche dedicate alle discipline artistiche legate al benessere in cui le persone vengono invitate a prendere consapevolezza degli influssi che lo spazio artistico circostante può trasmettere a livello emotivo, sensoriale e persino fisico.

Dopo il successo di domenica 14 aprile dedicata al tango argentino, ora è il momento di sperimentare incontri di yoga e pilates in linea con i più grandi musei al mondo, in uno spazio dove poter entrare in sintonia con l’evoluzione antropologica dell’essere umano, aiuta a liberare le energie della mente e alimentare il benessere del corpo e dello spirito.

Appuntamento domenica 12 maggio alle 10 con una lezione di yoga condotta da Lorenzo Stabile e il 9 giugno (ancora alle 10) con una lezione di pilates condotta da Sara Scuderi.

Il moltiplicarsi di queste iniziative non può che far bene ai partecipanti non solo a livello psicofisico, ma anche sul piano culturale. La partecipazione ai laboratori è libera, mentre l’accesso all’Area Archeologica del Teatro Romano è previo acquisto del biglietto d’ingresso.