"Curare, Donare, Vivere": all'ospedale San Pio focus sulla trapiantologia Nell'azienda ospedaliera di Benevento la due giorni in programma venerdì e sabato

“Curare, Donare,Vivere. Profili Attuali in trapiantologia: una scienza per la vita”.

E’ questo il titolo di un convegno che vedrà impegnati nei giorni 10 e 11 maggio, presso la Sala Convegni del Padiglione Santa Maria delle Grazie, sul tema della Donazione degli Organi e dei Tessuti, nei suoi vari aspetti, la direzione strategica ed i medici dell’AORN San Pio di Benevento, autorevoli esperti del tema ed autorità civili e religiose.

L’ obiettivo dell’evento è un approfondimento topics della trapiantologia in relazione al modello delle reti assistenziali regionali e nazionali attualmente vigente in Italia e in Regione Campania.