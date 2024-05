Lavori lungo la Telesina, il Comitato SOS 372: Anas fornisca cronoprogramma "In vista dell'esodo estivo implementare la forza lavoro. Le opere dovevano concludersi entro il 16"

Il Comitato SOS 372 Benevento - Caianello nelle ultime ore ha inviato una missiva ai vertici dell'Anas nazionale e campana e per conoscenza al prefetto di Benevento per chiedere lo stato di avanzamento dei lavori sul viadotto Pantano, tra le uscite di Ponte e Paupisi della Statale Telesina. Cantiere che ormai da mesi prevede il senso unico alternato regolato da impianto semaforico che crea numerosi disagi agli automobilisti. “A tutt'oggi – scrivono dal Comitato -, nonostante il termine di ultimazione lavori da Voi previsto per l'imminente data del 16/05/2024, l'avanzamento dei lavori di cui all'oggetto, come da interrogazione del sito web ANAS, è al 46%. E' di tutta evidenza che tale intervento, comunque necessario ed iniziato nel mese di settembre 2023, ha comportato e comporta a tutt'oggi, notevoli disagi agli automobilisti anche in considerazione dell'assenza di una viabilità alternativa, non da ultimo si evidenzia il verificarsi di numerosi incidenti proprio in prossimità dell'impianto semaforico che regola il senso di marcia sul viadotto Pantano”.

Viabilità alternativa che inizialmente era stata pure prevista ma successivamente il tracciato interno era stato invece interessato da ulteriori modifiche e chiusure per via, questa volta, dei lavori per la realizzazione del tracciato dell'alta velocità – capacità ferroviaria che corre parallelo alla Statale Telesina.

Il comitato SOS Benevento – Caianello per questi motivi chiede ad Anas “di comunicarci un cronoprogramma effettivo di ultimazione dei lavori e soprattutto, in considerazione dell'intensificarsi del traffico veicolare nel periodo estivo, di valutare l'implementazione della forza lavoro al fine di consentire la rimozione del cantiere nel più breve tempo possibile”.