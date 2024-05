Infortuni sul lavoro: nel 2023 controllati 172 cantieri edili, nel 2024 già 75 Riunione in Prefettura: potenziare ulteriormente l'attività di verifica. Ecco i dati

Conferenza permanente provinciale dal Prefetto Carlo Torlontano nel mese di ottobre 2021, per la verifica dell’osservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili a cui hanno partecipato il Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, il Referente INPS, il Direttore del Servizio Igiene e Medicina del Lavoro dell’ASL, il Responsabile dell’Inail, il referente Ance e le organizzazioni sindacali di categoria.

Nel corso dell’incontro sono stati in primo luogo esaminati i dati relativi agli esiti dei controlli effettuati nel corso dell’anno 2023 presso 172 cantieri edili dislocati in diversi Comuni della provincia di Benevento.

I dati, riassunti negli allegati grafici (vedi la galleria fotografica in basso) contenenti le maggiori infrazioni riscontrate con indicazione del numero delle stesse e della normativa violata e disapplicata, evidenziano che le trasgressioni principali riguardano l’inosservanza delle norme relative ai lavori in quota, le piattaforme di lavoro, i ponteggi e le opere provvisionali e la viabilità in cantiere.

L’Ispettorato Territoriale del Lavoro ha segnalato, altresì, che a seguito dell’aumento del numero di ispettori assegnati in provincia, avvenuto nel mese di dicembre scorso, si è registrato un incremento dei controlli effettuati nei cantieri edili, pari a 75 nel primo trimestre dell’anno in corso.

Dall’incontro è emersa l’utilità di potenziare ulteriormente l’azione coordinata di vigilanza e controllo da parte dei diversi organi ispettivi competenti in materia, per elevare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro e contenere il rischio di infortuni.

I partecipanti all’incontro hanno condiviso il ruolo essenziale che riveste la diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro evidenziando che, a tale scopo, occorre rafforzare l’attività di sensibilizzazione rivolta alle imprese e di formazione dei lavoratori e promuovere, altresì, campagne di informazione nelle scuole anche attraverso le iniziative già in atto sulle tematiche della sicurezza e della cultura della legalità.