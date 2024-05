L’Asl di Benevento protagonista al 24° Convegno Nazionale AIIC a Roma Il direttore generale Volpe: Convinti dell'importanza strategica dell'innovazione tecnologica

La Asl di Benevento si conferma protagonista nell'ambito dell'innovazione e dell'evoluzione digitale nel settore sanitario, prendendo parte attiva al 24° Convegno Nazionale dell'Associazione Italiana Ingegneria Clinica (AIIC), attualmente in corso a Roma fino al 18 maggio.

Il Convegno Nazionale, inaugurato il 15 maggio presso il centro congressi "La Nuvola" a Roma, rappresenta un'importante occasione di confronto e scambio di esperienze sulle sfide e le prospettive legate alla cronicità, al territorio e alla prossimità nell'ambito dell'assistenza sanitaria.

L'ASL Benevento si distingue per il suo impegno nell'integrazione delle piattaforme digitali, creando un ecosistema tecnologico in grado di rispondere concretamente alle esigenze degli utenti, garantendo servizi assistenziali sempre più orientati alla qualità e all'accessibilità.

La rilevanza di questo percorso di evoluzione digitale è stata evidenziata dal Comitato Scientifico del convegno, che ha selezionato i progetti dell'ASL Benevento come tra i migliori presentati, in particolare il progetto intitolato "Ecosistema di soluzioni innovative per supportare l'assistenza territoriale" e il progetto "Iprocuresecurity Pcp - Pre - Commercial procurement of innovative triage management systems".

Il direttore generale dell'Asl Benevento, Gennaro Volpe, che partecipa al tavolo per la formalizzazione del Manifesto Nazionale sulla Telemedicina, dichiara: “Siamo convinti dell’importanza strategica dell'innovazione tecnologica e per questo profondiamo costante impegno nella ricerca, nella sperimentazione e nell'implementazione di un ecosistema digitale centrato sul paziente-utente e sui suoi bisogni. Questo riconoscimento - continua il DG - conferma il ruolo di protagonista della nostra Azienda nel panorama nazionale della sanità digitale, che ci pone all'avanguardia nell'adozione di soluzioni innovative per migliorare l'assistenza sanitaria sul territorio.