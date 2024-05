Festa di Santa Maria di Costantinopoli, ecco il dispositivo del traffico Chiusure e divieti di sosta lungo le strade interessate

In occasione dell’annuale festa di Santa Maria di Costantinopoli, in programma domenica 26 maggio, il tratto del viale Principe di Napoli compreso tra via San Giovanni di Dio e via Vittoria Veneto sarà chiuso al traffico veicolare dalle 8 alle 12:30 con contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati della carreggiata interessata dall’evento.

Inoltre, a partire dalle 19:30 verrà attuata la temporanea deviazione del traffico veicolare al passaggio della processione nel tratto del viale Principe di Napoli compreso tra piazza Colonna e piazza Bissolati.