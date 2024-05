Fai bella l'Italia: Fai Cisl per la cura dell'ambiente Il primo giugno al Musa di Piano Cappelle

Si celebra il prossimo 1 giugno la VI Giornata Nazionale Fai Cisl "Fai bella l'Italia", un evento dedicato alla cura e alla valorizzazione dell'ambiente. L'evento è in programma presso il MUSA – Polo Museale della Tecnica e del Lavoro in Agricoltura, situato in Località Piano Cappelle a Benevento. L'iniziativa mira a sensibilizzare cittadini, aziende e istituzioni sull'importanza della tutela del nostro territorio. Durante la giornata, saranno organizzate diverse attività su scala nazionale, con un focus speciale sulla regione Campania e la città di Benevento.