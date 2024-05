Con l'estate parte a Benevento il costante lavaggio delle strade Dalle 5 del mattina e della durata di 3 ore: quattro gli itinerari, ecco il calendario

“Al via da sabato 25 Maggio con cadenza quindicinale il lavaggio delle strade della viabilità urbana della Città di Benevento", lo annuncia in una nota l'assessore comunale all'Ambiente Alessandro Rosa. "Un sistema ideato per essere messo in campo durante il periodo di minore piovosità e che dunque avrà termine con l’inizio della stagione autunnale. Il programma prevede l’inizio delle attività alle 5, che avrà una durata stimata in 3 ore, col lavaggio suddiviso in 4 percorsi per coprire tutta la città e sarà articolato per 4 giorni consecutivi feriali, nelle date sotto indicate (che ovviamente subiranno variazioni in caso di pioggia) .

E' un sistema che ci permetterà di dare un contributo incisivo all'igiene urbana, e anche all'ambiente in termini di qualità dell'aria per il quale ringrazio Asia e il Settore Ambiente del Comune", conclude Rosa.



CALENDARIO LAVAGGIO STRADE - VIABILITA’ URBANA -

MAGGIO 2024: nei giorni 25 - 27 - 28 - 29

GIUGNO: il 15 - 17 - 18 - 19 - 29

LUGLIO: 1 - 2 - 3 ed in più programamto un passaggio straordinario per la festa in onore dell aMadonna delle Grazie il 4 luglio - e nei giorni 20 - 22 - 23 - 24

AGOSTO: nei giorni 10 - 12 - 13 - 14 - 31