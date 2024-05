Noleggio bici e monopattini elettrici: Comune cerca azienda per il servizio A Benevento previsti 200 monopattini e 80 biciclette con servizio free floating

E' stato pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Benevento un avviso pubblico di manifestazione d'interesse per l'affidamento del servizio integrato di noleggio delle biciclette e dei monopattini elettrici, attraverso il sistema del free floating (i mezzi non sono posizionati in stalli, possono essere prenotati sul momento e poi lasciati in un qualunque punto della città, senza bisogno di rastrelliere).

200 monopattini e 80 biciclette sono la dotazione iniziale indicata nell'avviso, con la facoltà del gestore di aumentare il numero di mezzi. Il servizio dovrà prevedere, inoltre, un sistema di tariffazione a tempo: a ore, per una singola giornata o in abbonamento, con obbligo del gestore di indicare i regimi tariffari in sede di presentazione dell'offerta. Gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti, potranno presentare la loro proposta per la gestione del servizio, inviandola entro il termine del 20 giugno 2024 alle ore 13:00 al Comune di Benevento – III Settore Ambiente ed Energia, Trasporti e Mobilità, Servizi Cimiteriali - Patrimonio all’indirizzo pec: mobilita@pec.comunebn.it

L'avviso è consultabile in forma integrale al seguente link: https://web.comune.benevento.it/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=32117