A Benevento il "Primo Festival dell’Inclusione" Nell’ambito della “Foundation Day” - giornata di sport dedicata alla disabilità

Decathlon Italia, Rugby Factory Benevento asd, Fondazione Giovanni Caporaso e Special Olympics - Team Campania organizzano la prima edizione del Festival dell’Inclusione, evento sportivo dedicato alle squadre di rugby integrato e finalizzato a promuovere un momento di autentica inclusione e socializzazione tra i partecipanti. L’evento si svolge nell’ambito della “Foundation Day” - giornata di sport della Fondazione Decathlon Italia dedicata alla disabilità che interesserà tutto il territorio nazionale e la cui mission è quella di offrire ai più fragili un proficuo percorso di inclusione mediante attività di natura sportiva e ludico-ricreativa. Una giornata in cui le Associazioni fruitrici e la Fondazione Decathlon, in piena sintonia, mettono a disposizione dello sport inclusivo i propri atleti e i propri mezzi per incentivare anche attraverso la pratica sportiva le dinamiche di inclusione e di integrazione dei soggetti disabili.

Il Festival dell’Inclusione di Benevento si svolgerà martedì 4 giugno dalle 10 alle ore 13 presso il campo sportivo dell’Istituto Paritario “G.B. De La Salle” di Benevento: al momento è confermata la partecipazione dei seguenti Team: Rugby Clan S. Maria C.V. asd, Barbarians Campobasso asd e Rugby Factory Benevento asd.

Oltre al momento dedicato al rugby tag, saranno attivi laboratori creativi ed un percorso di attività motoria, in modo da permettere a tutti i partecipanti di prendere parte attiva all’evento.

Al termine della fase di integrazione sportiva e di socializzazione, seguirà il “terzo tempo” in perfetto stile rugbistico offerto dagli organizzatori a tutti i protagonisti dell’evento. L’iniziativa ha richiamato l’attenzione di molteplici Enti ed Associazioni locali: hanno già accordato il proprio sostegno alla manifestazione il Lions Club Benevento host e Benevento Arco Traiano, Cesvolab Irpinia Sannio eps, Federazione Italiana Rugby, Associazione Famiglie Bambini Autistici (Fa.B.A.) Benevento, l’Associazione Nazionale Carabinieri – sezione di Foglianise. I.D.L.S. asd-aps, Misericordia Benevento.