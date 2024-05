Telesina, lavori tra Ponte e Paupisi, l'ira del Comitato SoS 372: Anas rispoda "Ancora nessuna informazione circa l'ultimazione delle opere e l'eliminazione del semaforo"

Si dice indignato il Comitato S.o.S. 372 Benevento – Caianello che “per il silenzio tenuto dall’Anas in ordine alla legittima richiesta inviata l’8 maggio scorso con la quale chiedevamo l’invio di un cronoprogramma dei lavori che interessano il viadotto Pantano”.

Il comitato che da anni si batte per la sicurezza lungo la trafficata arteria e per tenere accesi i riflettori sull'ormai, si spera, imminente raddoppio, torna sulla situazione che ormia da mesi gli automobilisti sono costretti a vivere a causa dei lavori tra Ponte e Paupisi.

Qualche settimana fa il Comitato aveva chiesto lumi ad Anas sullo stato delle opere e sui tempi di ultimazione in modo da poter eliminare l'impianto semaforico.

“La situazione ad oggi è diventata insostenibile ed ancora non siamo in grado di dare adeguate risposte agli utenti della strada che giornalmente ci chiedono notizie. A tutt’oggi non sono reperibili informazioni certe giacché dall’interrogazione del sito ufficiale alla voce ultimazione lavori è indicato 'in via di rideterminazione'.

Nella scorsa giornata anche a causa di un incidente si sono verificate code di 12 chilometri, ed è chiaro che la situazione è divenuta intollerabile. Pertanto – concludono dal Comitato -, si rende necessario un adeguato e urgente intervento delle amministrazioni competenti anche e soprattutto in considerazione della totale assenza di una viabilità alternativa”.