Pulizia fiume Calore a Pantano, incontro Comitato di quartiere e Provincia I residenti e rappresentanti chiedono ulteriori delucidazioni per la sicurezza della zona

“Vogliamo visionare il progetto dei lavori di pulizia del fiume Calore nel tratto alle porte di Benevento, in corrispondenza di contrada Pantano e servono ulteriori delucidazioni in merito”. Il comitato di quartiere Pantano – San Vitale non è affatto soddisfatto dell'incontro avuto questa mattina – presenti residenti della contrada che nel 2015 subì i maggiori danni per l'alluvione – con i tecnici della Provincia.

Al centro dell'attenzione del comitato le opere per la pulizia e messa in sicurezza del fiume Calore. Il Comitato infatti chiede a gran voce che vengano fatti anche nel tratto compreso tra il ponte della Ferrovia Benevento Napoli dove per ora non sono previsti come hanno spiegato i tecnici dell'Ente. Ponte, la cui base da anni è invasa da detriti e cumuli di terreno che a detta dei residenti è stato riportato in quel luogo decenni fa e mai rimosso.

Al termine della riunione i residenti e il Comitato si sono riservati di esprimere il loro parere sui lavori ma sempre dopo aver preso visione del progetto, esprimendo le proprie perplessità dichiarandosi pronti a proseguire la loro protesta”.