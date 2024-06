Nuzzo soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Benevento e Caserta Mastella: "Auspico di poter proseguire con lui nel solco della piena collaborazione istituzionale"

E' Mariano Nuzzo, 47 anni, originario di Santa Maria a Vico, il nuovo Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Benevento e Caserta. Nuzzo, attualmente Soprintendente dell’Area metropolitana di Napoli assume anche l’incarico per il Sannio ed il Casertano su delega del direttore generale.

Laureato in Architettura, in Archeologia e Storia dell’Arte ed in Scienza della Politica, è Specializzato in Beni architettonici e del paesaggio presso l’Università di Roma “La Sapienza”, Dottore di ricerca in Conservazione dei beni architettonici all’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. Ha conseguito il Master di II livello in Management e Politiche della Pubblica Amministrazione alla LUISS – School of Government di Roma ed il corso post-lauream in “Tutela del patrimonio culturale, conoscenza storica e diagnostica scientifica per il contrasto alle aggressioni criminali” con l’Arma dei Carabinieri e il Ministero della Cultura presso l’Università Roma Tre.

"Auguro buon lavoro, a nome mio e di tutta l'Amministrazione comunale, a Mariano Nuzzo, nuovo Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Benevento e Caserta", scrive in una nota il sindaco Mastella.

"Auspico di poter proseguire con lui nel solco della piena collaborazione istituzionale, coniugando il rispetto dei rispettivi ruoli con la Comune esigenza di tutelare le bellezze artistiche e paesaggistiche della Città. Saluto con affetto e ringrazio il predecessore Gennaro Leva con il quale c'è stata sempre una interlocuzione cordiale e corretta".