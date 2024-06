Mobilitazione per l'ambiente e le aree interne: l'appello Fai Cisl Il sindacato ha celebrato la Festa dell'Ambiente. Attenzione al comparto della forestazione

“Sensibilizzare cittadini, istituzioni e imprese verso la salvaguardia del territorio”. E' l'obiettivo ribadito a più voci oggi al Musa, Polo Museale dell’Agricoltura e del Lavoro Agricolo di Piano Cappelle a Benevento per la sesta edizione di “Fai Bella l’Italia”, la giornata nazionale Fai Cisl per la cura dell’ambiente.

Una mattinata che ha preso il via con un momento dedicato alla pulizia, sfalcio e recupero dell’area adiacente i “Giardini dei Sensi” per proseguire con una tavola rotonda tra il sindacato Fai Cisl e tutti i Presidenti degli Enti sul tema della forestazione e delle comunità montane.

“Richiamare l'attenzione sui temi dell'ambiente, della sostenibilità e della difesa del territorio sono gli obiettivo dell'incotro di oggi – ha chiarito Raffaella Buonaguro, segretaria nazionale Fai Cisl – in più vogliamo riflettere sull'abbandono di aree e piccoli borghi, in particolare da parte dei giovani, e dunque sulla necessità di creare più opportunità”.

Forestazione: emergenza senza fine

“Il confronto con la Provincia e i presidenti delle comunità montane ha l'obiettivo di fare il punto sul comparto dei forestali - ha evidenziato Bruno Ferraro, segretario generale Fai Cisl Campania -. Un problema annoso che la politica ha spesso sottovalutato, con conseguenze lampanti nei momenti di difficoltà in particolare nel caso degli incendi boschivi. In Campania c'è un problema di carenza di operai sui territori montani: è necessario riequilibrare gli organici ed è già fissato per il prossimo 14 giugno un incontro in Regione con l'ufficio di gabinetto del governatore per lo sblocco del turn- over”.

Piogge e grandinate: sinergia per affrontare i danni

“Puntare l'attenzione sulla salvaguardia del territorio e la prevenzione del dissesto idrogeologico richiamando la politica al rispetto dell'ambiente” il monito del segretario segretario Fai Cisl Irpinia Sannio, Luigi Pagano.

“Negli ultimi giorni questo territorio è stato flagellato da piogge e grandinate: una situazione che impone una riflessione e un richiamo alla politica e agli addetti a fare sinergia per un intervento rapido e congiunto”.