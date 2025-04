L’Archeoclub di Benevento propone un Omaggio a Roberto De Simone Si tratta anche di un modo “alternativo” per celebrare il Made in Italy

L’Archeoclub di Benevento, d’intesa con la Fagianella, ha organizzato una serata per ricordare la recente scomparsa di uno dei più importanti intellettuali italiani del Novecento: il maestro Roberto De Simone. La sua decennale presenza nel panorama musicale e teatrale napoletano ci ha lasciato una grande eredità che non può essere ignorata. I suoi sono stati percorsi originali, che ci hanno permesso di scoprire lati inediti della nostra storia culturale. Molti di essi sono racchiusi in un libro, pubblicato nei Millenni Einaudi nel 2017, dal titolo “La canzone napolitana”.

Partendo da esso, Francesco Morante e Maria Rosaria Marotti ne propongono una rilettura scenica, che certo sfiora soltanto l’enorme mole di dati e notizie che il libro contiene, ma serve a capire lo spirito del maestro De Simone e l’originalità della sua voce.

La serata, a ingresso libero e gratuito, si svolgerà nella Club House della Fagianella, martedì 15 aprile, alle ore 18:30. Si tratta anche di un modo “alternativo” per celebrare il Made in Italy, a cui è dedicata la giornata del 15 aprile.