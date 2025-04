Accusato di aver estorto soldi alla madre, minacciandola: condannato a 4 anni Benevento. La sentenza per un 55enne di Apice

Quattro anni, una multa di 1500 euro, il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile, e la revoca della sospensione di una pena.

E' la condanna decisa dal Tribunale per un 55enne di Apice, accusato di estorsione e tentata estorsione nei confronti della madre. L'imputazione era relativa a fatti dell'ottobre 2017, quando l'uomo, difeso dall'avvocato Giovanni Rossi, avrebbe minacciato di morte la malcapitata – è assistita dall'avvocato Achille Cocco -, stringendole le mani al collo, strattonandola e strappandole i vestiti. In una occasione, poi, avrebbe danneggiato la porta d'ingresso dell'abitazione ed una zanzariera, per costringerla a dargli le somme – dai 50 ai 500 euro – che avrebbe preteso più volte.

E ancora: per cercare di farsi consegnare dalla mamma 200 euro da prelevare sui soldi che le aveva affidato in gestione, avrebbe colpito il vetro dell'auto della poverina, pesantemente offesa.