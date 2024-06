Libera: sgombero villa confiscata è un bel modo di festeggiare il 2 giugno La villa confiscata e liberata sarà riutilizzata dall’Arma dei Carabinieri

"Abbiamo appreso con grande felicità la notizia delle operazioni di sgombero di una villa confiscata, evidentemente ancora abusivamente utilizzata dall’ex proprietario. Davvero una bella giornata! Un grazie particolare al Prefetto di Benevento, Carlo Torlontano, ed un plauso a tutte le forze di polizia ed a coloro che hanno reso possibile attuare tale provvedimento".

Così il coordinamento di Libera Benevento che prosegue "Un’azione di profondo significato alla vigilia del 2 Giugno, Festa della Repubblica, sottolineando con azioni concrete che la credibilità dello Stato, in tutte le le sue espressioni, nella lotta alle mafie passa anche attraverso la confisca ed il riutilizzo dei beni sottratti alle criminalità organizzate. La villa confiscata e liberata sarà riutilizzata dall’Arma dei Carabinieri che ringraziamo per la

manifestazione d’interesse presentata per il tramite dell’Agenzia del Demanio, nell’ambito dell’apposita conferenza dei servizi, indetta dall’Agenzia del Beni confiscati alla criminalità organizzata.

Un segnale importante per una Provincia, come quella sannita, dove spesso il tema dei beni confiscati alla criminalità organizzata viene recepito più come un fastidio amministrativo, ed in taluni casi anche politico, non come una sfida da cogliere ed un’opportunità da costruire insieme. È nostro auspicio, ed in questo rinnoviamo il nostro impegno, che tutti i beni confiscati presenti nel Sannio possano presto essere restituiti alle comunità mediante il riutilizzo istituzionale e sociale provando anche a costruire progetti ed opportunità lavorative.

Tutti dobbiamo fare la nostra parte nel difendere il bellissimo territorio sannita dalla presenza e dall’ infiltrazione delle mafie".