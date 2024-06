Benevento: venerdì l'inaugurazione di Piazza Pacca dopo la riqualificazione "Per anni luogo di degrado, ora avrà funzione centrale"

Il sindaco Clemente Mastella e il vicesindaco delegato al Programma Pics Francesco De Pierro rendono noto che si svolgerà venerdì 7 giugno alle ore 20:00 la cerimonia inaugurale del progetto di riqualificazione di piazza Cardinal Pacca.

"Venerdì potremo suggellare un progetto di cui siamo orgogliosi: piazza Cardinal Pacca diventa un'area con una funzione urbana centrale nel progetto di sviluppo della città. Per anni questo luogo è stato caratterizzato solo dal degrado e da una finalità che si riduceva unicamente a quello di parcheggio per autovetture. Ora è un luogo di accoglienza turistica e completamente riqualificato nell'aspetto esteriore grazie al rifacimento completo dell'asfalto, per il quale abbiamo impegnato fondi aggiuntivi del Comune rispetto a quelli del programma Pics. Abbiamo inoltre gettato le basi per una valorizzazione complessiva dell'intera area: in sintonia con la Soprintendenza, con l'abbattimento della muratura e una nuova recinzione consentiremo una visualizzazione piena dei resti antichi che contornano la piazza. Piazza Cardinal Pacca trova un ruolo centrale così nel progetto di valorizzazione della città, come mai in passato", sottolienano il sindaco Mastella e il vicesindaco De Pierro.

"Consapevoli del potenziale storico, abbiamo agito passo dopo passo in totale concordia e condivisione con la Soprintendenza. E' un progetto di cui siamo orgogliosi perché realizziamo una piazza riqualificata, più verde, più attrattiva e con la dovuta attenzione alle sue potenzialità archeologiche. Rifunzionalizziamo quello che era un non-luogo: oggi diventa un angolo di storia cittadina valorizzato e riqualificato".