Ultimi 180 minuti: dal 3° al 10° posto può accadere di tutto Attenzione alle squadre che dovranno riposare e hanno un solo incontro da disputare

E' bastata una vittoria, certo su un campo importante, per riscoprire che c'è ancora qualche obiettivo che si può perseguire. 180 minuti alla fine della stagione regolare, con una coda a questa 36a giornata in programma questa sera allo Scida di Crotone, dove sarà di scena il Foggia.

La matematica lascerebbe aperte tante porte: il Benevento ha 49 punti e teoricamente potrebbe persino superare il Monopoli al terzo posto. Già, perchè i baresi hanno una sola partita ancora da giocare, sabato al Veneziani col Giugliano e se la perdessero resterebbero cristallizzati a quota 54, perchè poi resteranno fermi all'ultima giornata quando avrebbero dovuto affrontare il Taranto. I giallorossi in caso di en plein arriverebbero a quota 55.

Due giornate ancora che promettono emozioni e colpi di scena.

37a GIORNATA

Si parte dal turno di riposo di Catania e Picerno. Gli etnei sono a quota 50, un punto più su del Benevento, i lucani sono all'ottavo posto a quota 47. Rimarranno entrambe alla stessa quota e questo può essere un vantaggio chiaro per la squadra giallorossa che contro il Trapani al Vigorito dovrà sostenere l'assenza importante di Simonetti, ma recupererà Angelo Talia. Il Monopoli terzo a quota 54, lo abbiamo detto, riceve il Giugliano (nono a quota 43), il Crotone (quarto a quota 51) viaggia alla volta del Pinto di Caserta, dove troverà una squadra che ha bisogno di punti per salvarsi. Per il Potenza, che oggi è appaiato al Benevento a quota 49, c'è la rischiosa trasferta sul campo del Latina, che vuole chiudere i conti con la salvezza. Una giornata dai risultati impronosticabili. Emozioni a gò gò.

38a GIORNATA

Partiamo anche questa volta dalle squadre che dovranno fermarsi: sono Monopoli e Crotone, che dunque potranno solo assistere a ciò che accadrà intorno a loro.

Il Benevento, si sa, è di scena a Giugliano, che si presume sia ancora in lotta per un posto nei play off. Un'altra sfida difficile per la truppa di Auteri. A catalizzare l'attenzione c'è persino uno scontro diretto, quello del Viviani tra Potenza e Catania. Uno scontro che può dire tanto in termini di posizioni nella griglia play off. Intanto rientra in scena il Picerno che ha l'ultima possibilità di far punti in casa contro il Foggia. Alla conquista di un posto nei play off anche Juventus e Cavese, che si sfidano a Biella. Per molti un campionato sintetizzato in due giornate.