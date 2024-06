Ministro Pichetto Fratin nel Sannio. "Le aziende futuro per aree interne" - FOTO Il titolare del dicastero dell'Ambiente alla Idroambiente di San Salvatore Telesino

“Per noi è stata una soddisfazione, un onore ricevere la visita di un ministro della Repubblica nella nostra attività produttiva. Una sensazione di attenzione per le attività del territorio e per la Idroambiente Srl che sta contribuendo a dare lustro ad una provincia come quella Sannita”.

E' orgoglioso Luigi Caramiello, Ceo della Idroambiente Srl di San Salvatore Telesino, che questo pomeriggio insieme alle sorelle Gelsomina e Paola, entrambe alla guida dell'azienda, hanno ricevuto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, accompagnato dal deputato di Forza Italia, Francesco Maria Rubano.

Una visita istituzionale presso le realtà produttive della Valle Telesina che si è inserita nell'ambito del tour elettorale dell'esponente di Governo. “Su invito dell'onorevole Rubano, che mi sta facendo conoscere le bellezze di questa meravigliosa terra – ha rimarcato il ministro Fratin – sono qui in un periodo di campagna elettorale per dare una mano all'amico Fulvio Martusciello e per conoscere le aziende del Sannio”.

Il ministro si è poi soffermato sull'importanza delle attività produttive nel Sannio, area interna della Campania: “Le aziende sono il futuro delle aree interne per mantenere la residenzialità e per manutenere queste zone, per dare anche prospettive di sviluppo e rilancio di queste aree e per aiutare i giovani a restare”.

L'esponente di Governo si è poi trattenuto con gli imprenditori e tutte le maestranze della Idroambiente che gli hanno fatto visitare tutti i reparti produttivi.

“La visita del Ministro Fratin è un'occasione importante per il Sannio” ha commentato il deputato sannita di Forza Italia, Francesco Maria Rubano. “Una sinergia tra mondo produttivo industriale e Governo centrale. Un impegno reale per ogni parlamentare. Siamo stati da Agrigest e Idroambienete e il ministro ha apprezzato entrambe le realtà. Sono sicuro – ha concluso rubano - che il Governo sia sempre più vicino al mondo delle imprese e alle famiglie”.

Il capo del dicastero dell'Ambiente ha poi salutato l'intero staff e il sindaco Fabio Massimo Leucio Romano prima di lasciare la Idroambiente srl e la zona industriale del centro della Valle Telesina.

L'azienda

Idroambiente Srl è una realtà produttiva del Sannio che si è estesa nel tempo con più capannoni e spazi sia produttive che dell'impresa edile. Oggi è guidata da Luigi Caramiello e dalle sorelle Gelsomina e Paola, con l'entrata in campo anche della terza generazione: Gennaro Vaccaro e Fabrizio Caramiello.

Azienda che ha le sue origini grazie a Giovanni Caramiello che con il fratello minore Salvatore che nel 1946 aprirono una piccola officina specializzata nella lavorazione di materiali siderurgici per la creazione di pezzi speciali nel cuore di Napoli.

Idroambiente oggi è specializzata nella realizzazione di pezzi speciali ed il rifacimento di tubazioni ed organi di manovra e lavora per le principali società di gestione idrica del territorio nazionale.

Oltre alle riparazioni idriche e fognarie, l'edilizia, la metalmeccanica ed altri lavori, la società possiede un ufficio gare e appalti. Al centro della Mission, “garantire la continuità di un bene comune, quale l’acqua, la società Idroambiente è in continuo ampliamento di personale specializzato e mezzi d’opera, basando ad oggi su una forza lavoro di circa 190 dipendenti e un parco mezzi di 110 unità” e di mezzi. L'ultimo è una sorta do robot che entra letteralmente nelle grandi condotte idriche 'nuotando' fino al tratto interessato dal guasto procedendo con la riparazione in tempi celeri e la massima precisione.