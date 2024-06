Domenica si presenta "Per Rabbia e per Amore", opera dedicata a Don Peppe Diana Organizzata da Libera a Benevento in via Cardinale di Rende

Si svolgerà domenica 9 Giugno alle 19:30, presso il Caffè Letterario “Il Funambolo” la presentazione dell’ultimo lavoro di Raffaele Sardo dal titolo “Per Rabbia e per Amore”. Dedicato alla memoria di Don Peppe Diana, sacerdote barbaramente assassinato dalla camorra la mattina del 19 Marzo del 1994 nella Chiesa di San Nicola di Bari in Casal di Principe. Il libro è un meraviglioso romanzo che coniuga fantasia e realismo in modo elegante: solo chi ha vissuto in prima persona momenti indelebili, può narrare con credibilità ed autenticità.

Sardo ci dà la possibilità di immaginare l’arrivo in Paradiso di mamma Iolanda, la mamma di Don Peppe, che a sua volta incontrerà altre mamme di vittime innocenti, come ad esempio Felicetta, la mamma di Peppino Impastato.

Mamma Iolanda rincontrerà dopo trenta anni suo figlio ed il marito Gennaro, venuto a mancare pochi anni fa. Ma sarà anche un viaggio che, come nello stile dell’autore, consentirà un’analisi storica ed attuale della camorra e delle mafie.

Raffaele Sardo, giornalista, scrittore, penna incisiva nella lotta alla camorra e protagonista della rinascita culturale di un territorio come quello dell’agro aversano, in passato conosciuto solo come terra di camorra.

Sardo, amico personale di Don Peppe, con la forza della parola e della scrittura ha sempre avuto un ruolo importante nella lotta alle mafie come impostazione ed imposizione culturale.

Altrettanto indispensabile la sua azione nella salvaguardia della memoria di Don Peppe quando, subito dopo la sua uccisione, la camorra innescò una vergognosa macchina del fango, provando in tutti i modi e con molteplici complicità a screditare la figura e la persona di Don Peppe.

Raffaele Sardo è stato Fondatore, insieme ad altri “Partigiani del Bene”, del Comitato don Peppe Diana ed è stato da sempre un attivista di Libera. Non a caso la prefazione del suo ultimo libero è stata curata da Don Luigi Ciotti.

L’autore sarà accompagnato nella narrazione e nell’analisi storica, da Rosa Natale, amica e parrocchiana di don Peppe Diana, anch’ella vittima della macchina del fango post omicidio.

La serata inizierà con i saluti introduttivi di Michele Martino - Referente Provinciale di Libera Benevento. Sardo e Natale dialogheranno con Sara Scuderi, attivista di Libera Benevento. Un evento, quello di domenica sera, espressione di un rapporto sempre più forte e solido tra il Coordinamento di Libera Benevento e gli amici di Casal Di Principe. Un’alleanza profondamente significativa, diversa da altre, perché ci sono alleanze ed alleanze.