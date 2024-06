"Direttiva NIS2: Guida ragionata al cambiamento" convegno Ordine degli ingegneri Domani con docenti esperti dell'Unisannio, presidente Verlingieri e vice Di Gioia

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento, nell'ambito delle attività di formazione continua, ha organizzato per domani, venerdi 7 giugno dalle 15 alle 18 un webinar dal titolo "Direttiva NIS2: Guida ragionata al cambiamento", in cui verranno trattati temi connessi agli effetti dell'entrata in vigore della Direttiva europea "Network and Information Security 2", che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 2024. La NIS2 stabilisce, come termine ultimo per il recepimento, il 17 ottobre e andrà a sostituire la Direttiva “NIS” precedente, normativa concepita come prima disciplina comunitaria della cybersecurity.

La NIS 2 fa parte di un quadro normativo comunitario che consente di definire chiaramente l'insieme delle politiche concepite dalla Commissione Europea nell’ambito della strategia per la cybersicurezza, come il Cybersecurity Act – con il quale l’Unione incrementa la capacità di rispondere agli attacchi informatici e crea un mercato unico di prodotti, servizi e processi – e il Cyber Resilience Act – implementato per rafforzare le norme di sicurezza informatica, garantendo prodotti hardware e software più sicuri. Dopo i saluti istituzionali dell'ingegnere Ivan Verlingieri - Presidente dell'Ordine -e dell'ingegnere Giuseppe Di Gioia vicepresidente dell'Ordine e presidente della Commissione ICT Ricerca e Innovazione - la relazione tecnica sarà affidata al professore Aaron Corrado Visaggio, associato presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi del Sannio dove insegna “Sicurezza delle Reti e dei Sistemi Software” nel Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica.

Il professore Visaggio è inoltre Chief Scientist Officer di DefenceTech, azienda che opera nell’areospazio, nell’elettronica e nella cybersecurity, docente della Scuola Internazionale di Alta Formazione per la Prevenzione ed il Contrasto del Crimine Organizzato organizzata dal Ministero della Difesa e dirige il laboratorio di ricerca ISWATLAB, su blockchain e malware analysis.