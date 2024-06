A Benevento al via le iscrizioni per il campo scuola della Protezione Civile L'iniziativa dell'associazione di volontariato

L'associazione di protezione civile di Benevento ha organizzato il Campo Scuola "anch'io sono la Protezione Civile edizione 2024".

Dal 8 al 12 giugno sarà pubblicato sulla pagine facebook il link da compilare per poter effettuare le preiscrizioni per il prossimo #CAMPOSCUOLACAMPAGNA2024 "organizzato dai nostri volontari" spiega il presidente dell'associazione, Aniello Petito.

Il campo è gratuito con obbligo di pernottamento. Location è l'area Musa a contrada Piano Cappelle di Benevento dal 17 al 23 giugno. Iniziativa aperta ai ragazzi dai 10 ai 13 anni compiuti alla data di iscrizione.

"Per dare la possibilità ad altri giovani di vivere questa esperienza unica - rimarca Petito -, i ragazzi che hanno partecipato al campo nel 2023 ed anni precedenti non possono partecipare. I posti sono limitati a 20 e le preiscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili. NElle prosisme ore tutto le informazioni saranno pubblicate sulla pagina Facebook Volontari protezione civile Benevento".