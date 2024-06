I Bersaglieri Sanniti touch accedono alle finali nazionali di Calvisano Il campionato si chiuderà il 29 giugno a Brescia con la squadra sannita in campo

I Bersaglieri Sanniti touch conquistano il 2^ posto alla tappa di Napoli del campionato italiano di touch, che si è svolto sabato 8 giugno, che ha visto la vittoria degli abruzzesi de L'Aquila touch, con i Toccati Roma al terzo posto, seguiti da Ternana touch e Scodadet Fano.

Con questo piazzamento i Bersaglieri agguantano il quarto posto in classifica generale, alle spalle delle big del panorama italiano del touch ossia Scambi Padova, Verona touch ed i campioni d'Italia in carica dei Brianza. Un grande risultato che premia la costanza dei toucher Sanniti impegnati in tante tappe del campionato italiano.

"Il quarto posto e' un risultato che va molto oltre le aspettative di inizio stagione - ha affermato Annalisa Mogavero, toucher e Vice Presidente del sodalizio sannita -. Abbiamo partecipato a molte tappe del campionato con passione e sacrificio in quanto siamo il team più a sud del movimento italiano ed il quarto posto ci gratifica enormemente. Adesso ci attendono le finali di Calvisano dove ce la mettermo tutta per ben figurare.

Il campionato italiano di touch avra' il suo epilogo il 29 giugno in terra lombarda a Calvisano, in provincia di Brescia, che vedra' la partecipazione dei migliori team italiani con circa cinquecento atleti coinvolti. I Bersaglieri cercheranno di migliorare la nona posizione conquistata lo scorso anno. Sedici i convocati da mister Fabio Santucci che per l'occasione potra' contare sulla rosa al completo.