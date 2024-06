Libera ricorda Esther, la 36 uccisa a Benevento e "ancora senza giustizia" Venerdì alle 17,45 un corteo in memoria della donna

Il coordinamento di Libera Benevento torna a ricordare Esther Johnson, la 36enne nigeriana uccisa nel 2016 a Benevento.

E' in programma venerdì pomeriggio (con appuntamento dalle 17,45 in piazza Colonna) l'iniziativa “Un fiore per Esther Johnson” con un “Corteo verso il luogo della memoria”.

“La memoria è gentilezza” spiegano i promotori “vogliamo donare ad Esther quella gentilezza e delicatezza che si deve ad una donna ed a tutti gli essere umani.

La gentilezza di un fiore, la bellezza di una poesia, di un pensiero, la condivisone di una lettura e di belle parole, la responsabilità di esserci, l’ascolto delle testimonianze, il dovere della denuncia perché le memoria non sia mai retorica. Esther a tutt’oggi ancora non ha ricevuto giustizia nelle aule dei tribunali. Dobbiamo tutti sentire la responsabilità di alimentarne la memoria civica perchè la sua storia non cada nel dimenticatoio delle coscienze. Impegniamoci ad essere in tanti venerdì 14, a colorare il pomeriggio, perché siamo noi la sua famiglia".