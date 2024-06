14 giugno 1984 – 14 giugno 2024: la Pizzeria Pica festeggia 40 anni di bontà La storica attività di Benevento e il successo di Marcello Pica e della moglie Carmela Romano

Un vero traguardo ottenuto grazie ai sacrifici, la dedizione, l'impegno e la voglia di fare impresa quello ottenuto oggi dalla storica Pizzeria Pica di Corso Vittorio Emanuele III a Benevento che compie 40 anni di attività ininterrotta. 14 giugno 1984 – 14 giugno 2024.

Pizzeria e tavola calda con tradizione decennale di Marcello Pica e la moglie Carmela Romano. Insieme oggi possono davvero festeggiare un successo commerciale e personale ottenuto non senza sacrifici ma circondati sempre dall'affetto di tutta la loro splendida famiglia, a partire dai tre figli che nella pizzeria di corso Vittorio Emanuele hanno trascorso la loro infanzia. Punto di riferimento familiare dopo la scuola o dopo le uscite.

Pizzeria Pica amata dai tantissimi clienti. Tappa preferita di chi negli anni ha imparato ad apprezzare i loro prodotti sempre genuini e fatti con passione e dedizione.

A partire dagli insuperabili calzoni fritti, dagli involtini e dai tramezzini.

Punto di riferimento per impiegati pubblici e privati e per tutti i lavoratori che si fermano per la pausa pranzo per gustare i primi piatti sapientemente preparati dalla cucina guidata dalla signora Carmela. Pizzeria da asporto, tavola calda e punto di ritrovo per tutte le età.

Buon 40esimo compleanno Pizzeria Pica...