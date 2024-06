Al Fatebenefratelli 'Dalla pubertà alla menopausa': visite gratuite per le donne Presso l'ospedale di Benevento visite cardiologiche con ECG ed ecografie della tiroide

La Fondazione Onda nella giornata di mercoledì 19 giugno 2024 coinvolgerà gli Ospedali Bollino Rosa per promuovere la prima edizione dell’Open Day prevenzione al femminile - dalla pubertà alla menopausa, offrendo gratuitamente servizi clinico-diagnostici alle donne. L’obiettivo è di promuovere presso la popolazione femminile una corretta prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi della vita, dalla pubertà alla menopausa, in relazione alle modificazioni ormonali che le accompagnano e le caratterizzano, impattando sulla salute e sul benessere psico-fisico.

Anche l’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento parteciperà all’iniziativa cogliendo l’occasione per sensibilizzare l’utenza su importanti tematiche orientate ai possibili fattori di rischio e per effettuare una giornata di promozione della salute. La struttura sanitaria di viale Principe di Napoli offrirà visite cardiologiche con ECG ed ecografie della tiroide gratuite alla popolazione femminile.



Tali prestazioni sanitarie verranno erogate mercoledì 19 giugno dalle ore 08:30 alle ore 13:30 presso il servizio di Cardiologia, e dalle ore 12:00 alle ore 13:30 presso il Servizio di Radiologia.

Sarà possibile prenotare le visite mediche all’indirizzo mail urp@fbfbn.it a partire dal 17 giugno.