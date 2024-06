Finanziamento da 2 milioni 160mila euro per un asilo nido al rione Ferrovia Mastella e Pasquariello: recupereremo un'ala dell'istituto di via Grimoaldo Re, attualmente chiusa

Il sindaco Mastella e l'assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello annunciano che il Comune di Benevento ha ottenuto un finanziamento di 2 milioni 160 mila euro nell'ambito della missione 4 -Istruzione e Ricerca- del Pnrr per la riconversione di un edificio esistente ad asilo nido.

"Con queste risorse - spiegano il sindaco Mastella e l'assessore Pasquariello - recupereremo un'ala dell'istituto di via Grimoaldo Re, attualmente chiusa. Potremo destinarla ad un asilo nido con 108 posti. Questo andrà ad unirsi agli asili nido già esistenti a Pacevecchia, Rione Libertà e a quello di prossima apertura a Capodimonte. In questo modo l'offerta formativa si amplia in un quartiere strategico come Rione Ferrovia, con le contrade limitrofe e tutti i principali rioni della città saranno serviti da questo importante servizio per le famiglie. Cosi speriamo di contribuire anche a fermare l'inverno demografico che qui come nell'intero Paese causa un pesante declino demografico, agevolando una gestione più serena del binomio lavoro-famiglia. E ciò testimonia anche il lavoro eccezionale compiuto sul Pnrr, già evidenziato col primato nel rapporto tra investimenti e popolazione residente".