Ospedale San Pio: al pronto soccorso si cercano medici per i casi meno gravi Morgante: proveremo così a ridurre il sovraffollamento

L'azienda ospedaliera San Pio comunica l’indizione di un Avviso per medici laureati in Medicina e Chirurgia dedicati ad attività per i Codici Minori da destinare all’UOC Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso del P.O. Rummo dell’AORN San Pio di Benevento. La partecipazione al presente avviso è consentita anche ai medici in quiescenza. Le candidature potranno essere inviate alla Direzione Generale dell’AORN San Pio di Benevento al seguente indirizzo Pec: protocollo@pec.ao-rummo.it entro e non oltre il 24 giugno 2024. Questa iniziativa si aggiunge all’indizione del concorso a tempo indeterminato con deliberazione n.474 del 28-05-2024 in fase di pubblicazione sul BURC Regione Campania.

“Il nostro obiettivo è garantire cure costanti con elevati standard di qualità potenziando anche il personale sanitario per la gestione dei codici minori ossia verdi e bianchi nel Pronto Soccorso durante il periodo estivo e riducendo il sovraffollamento”-afferma il Direttore Generale dell’Aorn San Pio Maria Morgante.