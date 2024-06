Incontro su "Antibiotico Resistenza" organizzato dalla Commissione Odontoiatri Analizzate le ultime scoperte scientifiche e le pratiche cliniche più efficaci

La CAO (Commissione Albo degli Odontoiatri di Benevento) ha registrato un eccezionale successo in occasione dell'incontro sul tema: “Uso appropriato degli antibiotici e resistenze batteriche”, che si è tenuto sabato mattina nell' Auditorium Giuseppe D'Alessandro dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Benevento.

L'evento, che ha visto come relatore l’illustre Prof. Roberto Mattina - direttore della scuola di specializzazione in microbiologia dell'Università di Milano, ha riunito odontoiatri, medici, e esperti del settore, ponendo l'accento sulla crescente minaccia dell'antibiotico resistenza e sulle strategie innovative per contrastarla.

I presenti hanno apprezzato l'alto livello delle presentazioni e la qualità delle discussioni, che hanno spaziato dalle ultime scoperte scientifiche alle pratiche cliniche più efficaci. La partecipazione attiva e l'entusiasmo dimostrato dalla folta platea, sottolineano l'importanza di iniziative come il convegno di sabato mattina nel promuovere la consapevolezza e la collaborazione nella lotta contro un problema di salute pubblica così critico ed attuale.

Il presidente CAO Carmine Chiusolo ha espresso soddisfazione per l'ampia partecipazione e per l'elevato livello delle presentazioni, sottolineando l'importanza di continuare a promuovere tali iniziative per migliorare la formazione e la consapevolezza su questa critica tematica di salute pubblica, e ringraziando di cuore la Commissione Nazionale degli Odontoiatri ed il Consiglio dell'ordine di Benevento per aver garantito l'organizzazione dell'importante e qualificato evento “medico-scientifico” nella nostra cittadina.