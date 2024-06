118: incontro tra delegazione dei sindaci della Valle Vitulanese e direttore Asl Carenza di medici: il territorio usufruirà di ambulanza infermieristica avanzata

Oggi presso la Direzione Generale della ASL Benevento si è tenuto un incontro tra una delegazione dei sindaci della Valle Vitulanese e il direttore generale, Gennaro Volpe, per discutere della questione dell'emergenza territoriale e della riorganizzazione della rete territoriale del 118.



I sindaci dei comuni di: Vitulano, Foglianise, Castelpoto, Tocco Caudio e Cautano, hanno chiesto di conoscere nello specifico le modalità organizzative del nuovo servizio, l’articolazione e la dislocazione territoriale dei previsti presidi medici, le garanzie di mantenimento dei livelli attuali di efficienza, i tempi di risposta dei team di soccorso e per il raggiungimento delle strutture di pronto soccorso del capoluogo, l’uniformità della nuova organizzazione per l’intero territorio di competenza dell'Asl.

Il direttore ha rappresentato come la modifica dell’organizzazione risulti inevitabile in ragione della attuale e generale carenza di medici che, a ben vedere, ha portato ad un effettivo potenziamento del sistema di emergenza territoriale della zona: il territorio potrà usufruire di un'ambulanza infermieristica avanzata, gestita da professionisti della sanità che lavorano con efficacia, efficienza e appropriatezza. Inoltre, la Valle Vitulanese beneficerà del servizio dell'automedica dislocata a Torrecuso, che servirà tutta la popolazione della valle e, all'occorrenza, anche del servizio dell'automedica localizzata nella città di Benevento.

Il direttore dell'ASL ha sottolineato, infine, l'attenzione costante rivolta ai comuni della Valle Vitulanese. In particolare, ha evidenziato il recente potenziamento di tutte le attività consultoriali dell'ambulatorio di Vitulano e l’imminente avvio dei lavori per il nuovo poliambulatorio di Cautano. I sindaci hanno preso atto delle condizioni che hanno reso necessaria la riorganizzazione, e rassicurati dal direttore generale circa il mantenimento degli standard attuali, hanno lasciato l’Asl con l’impegno di un incontro futuro.



“Sono lieto - dichiara il direttore Gennaro Volpe - di aver interloquito con rappresentanti delle istituzioni locali che, in un'ottica di “bene comune” hanno riconosciuto il costante impegno che profondiamo per garantire ai nostri concittadini lo stesso livello di prestazioni e servizi, che tengono conto delle peculiarità geografiche e della orografia del territorio. Per questo - conclude Volpe - e per la collaborazione che sempre ci accordano, li voglio ringraziare e voglio esprimere la ferrea volontà di questa Azienda di mantenere solidi legami in un'ottica di costante collaborazione”.