Art Bonus: Giordano rilancia progetto all'assemblea di Confindustria Benevento L'iniziativa per il sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale

Il presidente di Fondazione “Benevento Città Spettacolo”, Oberdan Picucci, rende noto che il direttore, Renato Giordano, è intervenuto nel corso delle Assemblee Congiunte di Confindustria Benevento, Ance ed Imprenditori Sanniti Insieme che si è tenuta ieri pomeriggio presso la Sala Conferenze di Palazzo Paolo V.

Il direttore ha presentato agli associati presenti un prospetto sulle attività in itinere della Fondazione, nonché illustrato la proposta dell’Ente alle aziende del territorio interessate all’Art Bonus, quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale.

Tra le erogazioni liberali oggetto dell’Art Bonus vi è infatti il sostegno degli Istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni, dei teatri di tradizione, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale.

Oltre che aver messo a disposizione il materiale informativo sull’Art Bonus, Fondazione “Benevento Città Spettacolo” ha infatti elaborato una proposta dedicata per tutte le possibili categorie di donatori interessati al mecenatismo e a diventare sostenitori della fondazione, includendo una serie di opportunità di partnership.

Fondazione “Benevento Città Spettacolo” ringrazia il presidente di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito, il Consiglio Direttivo, gli associati, ANCE Benevento e gli Imprenditori Sanniti Insieme per l’occasione concessa e l’attenzione rivolta.