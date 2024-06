Nuovo traguardo per Ditar: convenzione con la Federico II per medicina estetica L’accordo consentirà al centro sannita di perfezionare i protocolli terapeutici

Una convenzione didattica con l’Università Federico II di Napoli: è il più recente successo della Ditar Med Aesthetics che annuncia la stipula della significativa convenzione con l'importante ateneo.

Questo accordo prevede l'impegno dell'università nel fornire a Ditar Med Aesthetics attività di formazione e aggiornamento sui protocolli di studio e scientifici in medicina estetica.

Francesco D’Andrea, Professore di Chirurgia Plastica e Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica dell’Università Federico II, unitamente al suo staff, supporterà Ditar Med Aesthetics nella collaborazione con il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università per i prossimi quattro anni.

La convenzione rappresenta un’opportunità unica per il centro sannita, che potrà sviluppare le proprie competenze nel campo della medicina estetica. L’accordo consentirà infatti di perfezionare i protocolli terapeutici, arricchendoli grazie all’approfondimento di casi di studio.

L'iniziativa si inserisce in un contesto di continua ricerca e innovazione, con l'obiettivo di garantire elevati standard qualitativi nei trattamenti estetici. La sinergia tra Ditar Med Aesthetics e l’Università Federico II segna un importante passo avanti nella formazione e nello sviluppo di nuove tecniche e protocolli in medicina estetica. “Siamo entusiasti – ha dichiarato il Dott. Sandro Tarantino amministratore della Società – di avviare questa collaborazione e di poter lavorare con un'istituzione prestigiosa come l'Università Federico II, convinti che questo accordo apporterà significativi benefici sia per la nostra organizzazione che per i nostri pazienti”.