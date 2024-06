Lavori Napoli - Bari: strade rovinate da mezzi pesanti. Diffida della Provincia Lombardi: "Vanno prese le dovute precauzioni: sull'asfalto finiscono spesso materiali di risulta"

La Provincia di Benevento ha diffidato i Concessionari dei lavori per la realizzazione dell'Alta Capacità Ferroviaria Napoli - Bari a rimettere "in pristino stato" le strade provinciali che consentono l'accesso dei mezzi pesanti ai numerosi cantieri aperti lungo la Valle Telesina fino ai confini con l'Irpinia. Lo rende noto il presidente dell'Amministrazione provinciale Nino Lombardi. L'iniziativa nasce a seguito di numerose segnalazioni da parte di privati cittadini, istituzioni e consiglieri provinciali, dopo alcuni sopralluoghi effettuati dallo stesso Presidente sulla rete viaria e acquisite le relazioni dei tecnici del Settore Infrastrutture dell'ente Provincia. "La presidenza della Provincia di Benevento - dichiara Lombardi - prende atto che i pesanti mezzi meccanici e di trasporto che operano sui cantieri dell'Alta Capacità Ferroviaria Napoli - Bari, servendosi delle strade provinciali di collegamento, non sembrano adottare tutte le necessarie e dovute precauzioni affinché non si danneggino le sedi stradali con il loro transito e con i loro carichi. E' stato notato, peraltro, che sull'asfalto spesso ricadono persino parte del materiale di risulta dai cassoni. E' appena il caso di sottolineare la gravità della situazione che viene confermata da numerosi utenti e rappresentanti delle istituzioni che quotidianamente si servono della rete provinciale a servizio dei Comuni di Dugenta, Amorosi, Telese Terme, Castelvenere, Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore, Solopaca, Ponte ed Apice".